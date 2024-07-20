حلا شيحة بإطلالة جريئة على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 10:32 صباحاً - شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بعض الصور الجديدة، وذلك في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت حلا شيحة بإطلالة جريئة، واعتمدت مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدل، نالت اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حلا شيحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها واختارت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت حلا شيحة، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.