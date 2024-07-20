هيئة بريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 10:32 صباحاً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 83 ميلًا بحريًا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية.

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أكدت أنها علمت بحدوث واقعة على بعد 61 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة في اليمن.

وأضافت الشركة أنها تجري تحقيقًا حول الأمر في الوقت الراهن، بحسب "رويترز".

وتطلق جماعة "الحوثي" في اليمن طائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر الماضي.

وفي المقابل، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين، في ظل توسع الاضطراب الناجم عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.