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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل المصري المتوقع لمواجهة المقاولون العرب اليوم الأحد

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري علي تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: عمرو سعداوي، أحمد أيمن منصور، باهر المحمدي، كريم العراقي

خط الوسط: محمود حمادة، ليستويل أمانكونا.

وأمامهما: غيلاس قناوي، إلياس الجلاصي، ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الأحد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.