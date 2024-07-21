الرياضة

"بسبب عواد" الزمالك يحصل على توقيع نجمي الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب من جانب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب عرض النادي للتجديد، ويتجه للبحث عن عروض أخرى.

أمير هشام: عواد غاضب في الزمالك وبسام والبلعوطي بدائل

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عواد غير راضٍ عن عرض الزمالك المقدم له للتجديد، ويبحث عن عروض أخرى ولن يتم تجديد عقده إلا مع تنازله عن جزء كبير من راتبه".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك عرض على عواد مبلغ 8 ملايين بدلًا من 15 مليون في الموسم الواحد، وهو ما لم ينل إرضاء الحارس".

واختتم: "الزمالك بدأ في تحديد البدائل حيث يرصد التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أو عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، تحسبًا لرحيل عواد مع بداية الموسم".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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