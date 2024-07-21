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أحمد جودة - القاهرة -

كشف جون مارك وكيل أعمال النجم التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى نادي الصفاقسي التونسي، عن إمكانية عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء.

وكيل كريستو يكشف إمكانية عودته إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته مع الصفاقسي

وأكد وكيل كريستو في تصريحاته عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، على القناة الأولى "أتحدث مع كريستو دائما وأعرف ما يفكر فيه في الوقت الحالي، حيث كان يرغب في تحقيق الإنجازات مع الأهلي".

وتابع:" اللاعب كان قريبا من الانضمام لمنتخب تونس واللعب في كأس العالم وبطولة إفريقيا، ولكنه لم يكن يشارك مع فريق الأهلي".

وأوضح:" عندما انضم كريستو إلى صفوف النادي الأهلي لم يشترط اللعب بشكل أساسي، وأعرف أن اللاعب ليس له تاريخ كبير".

وكيل كريستو يكشف إمكانية عودته إلى النادي الأهلي

وعن إمكانية عودة كريستو إلى الأهلي بعد نهاية إعارته، اختتم وكيله: "كل الخيارات مطروحة. أعرف أن اللاعب يحب الأهلي وأن النادي متمسك به. لدينا علاقة رائعة مع مسئولي القلعة الحمراء، رغم الظروف الصعبة التي عاشها اللاعب".

