قبل عرضها بمهرجان العلمين..تعرف على التفاصيل الكاملة لـ مسرحية "التلفزيون"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق عرض مسرحية "التلفزيون" لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في نسخته الثانية، وذلك يوم 15 و16 و17 أغسطس المقبل، ويرصد لكم “دوت الخليج الفني” التفاصيل الكاملة حول هذه المسرحية.

التعاون المسرحي الأول بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وتعد مسرحية "التلفزيون" هي التعاون المسرحي هو الأول بين الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

شخصية حسن الرداد في مسرحية "التلفزيون"

و يقدم حسن الرداد شخصية "حفظي"، متزوج من "كروانة" التي تجسدها الفنانة إيمي سمير غانم، ويلجئان إلى بابا نويل من أجل حل مشكلاتهما الزوجية، ويحقق لهما أمنياتهما.

أحداث مسرحية "التلفزيون"

وتدور أحداث المسرحية في إطار الاثارة والتشويق حول الزوجين "حفظي" و"كروانة" وذلك بعد أن يصل عم حزومبل لهما حاملا هدايا تأخرت ثلاثون عاما ولكنها غير مناسبة لهم الآن مما يجعل فضولهما يدفعهما لتفتيش حقيبة هدايا عم حزومبل ليجدوا تلفزيونا سحريا يجدون نفسهم بداخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها ويتحكم فيهما طفل بالريموت كنترول.

أبطال مسرحية "التلفزيون"

وتضم المسرحية مجموعة من أبرز نجوم الفن: حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من بدرية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد.