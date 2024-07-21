الحصاد الاسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١٣ - ٢٠ يوليو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 10:28 صباحاً - تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١٣ - ٢٠ يوليو الجارى وتشمل:

- وزيرة البيئة تستعرض برامج محور البيئة فى برنامج الحكومة الجديد خلال مشاركتها بإجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب .

- وزيرة البيئة تستعرض نجاحات الملف البيئى محليا ودوليا على مدار السنوات الماضية ردا على تساؤلات السادة النواب، خلال مشاركتها بإجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب .

- وزيرة البيئة تؤكد في كلمتها في منتدى العمل المناخي من أجل الانتقال الأخضر ومنخفض الكربون بالصين ان مصر تنتهج مسار استراتيجي لتحويل تحديات المناخ إلى فرص تنموية .

- وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة لمناقشة الإجراءات الاستباقية لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء قبل بدء موسم حصاد الأرز، في اطار سلسلة اجتماعاتها التنسيقية للاستعداد لمواجهة موسم نوبات تلوث الهواء الحادة .

- وزيرة البيئة تلتقى ومحافظ القاهرة لبحث عدد من الموضوعات ذات التعاون المشترك فى مجالات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهود التشجير بالمحافظة ، والتنسيق لتشكيل لجنة فنية تختص بوضع خطة متكاملة للتشجير داخل المحافظة وعدم قطع الاشجار او التقليم الجائر لها دون الرجوع إليها .

- وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية لتنويع الاقتصاد من خلال الثروات المعدنية غير المستغلة بمصر، وذلك بمنتدى مصر للتعدين «EMF» فى نسخته الثالثه.

- وزيرة البيئة بختام مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر ، تؤكد المشروع حول السياحة البيئية الي فرصة بيئية واستثمارية فريدة بحوكمة القطاعيين البيئي و السياحي ،وقدّم الموارد البيئية و التراثية بالمحميات كمنتج سياحي بمنظور عالمي .

- البيئة تواصل رفع درجة الاستعداد واتخاذ تدابير مبكرة لكافة الجهات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز بمحافظة الشرقية .

- وزيرة البيئة تبحث مع ممثلي مجموعة بيئة الإماراتية فرص التعاون في الاستثمار في إدارة المخلفات .

الاحد الموافق ١٤ يوليو الجارى:

" وزيرة البيئة تستعرض برامج محور البيئة فى برنامج الحكومة الجديد خلال مشاركتها بإجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك فى إجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026» مستعرضة محور البيئة ببرنامج الحكومة ، ويترأس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس وعضوية 42 نائبا، وبحضور الأستاذ محمد أبو العنين وكيل المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس ،وقد أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد محور البيئة ببرنامج الحكومة المقدم والذى يتضمن ٦ برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.

" وزيرة البيئة تستعرض نجاحات الملف البيئى محليا ودوليا على مدار السنوات الماضية ردا على تساؤلات السادة النواب، خلال مشاركتها بإجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب "

- ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بيانها أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026» ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بحضور عدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى ردها على تساؤلات السادة النواب بالإجتماع ان برنامج عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية تم من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور الأساسية، وتشمل الحد من التلوث ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ، ومواجهة المشكلات الكوكبية مثل التغيرات المناخية وفقد التنوع البيولوجي ، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.وقد خضعت مصر خلال العامين الماضين لعدد (2) تقييم من جانب المؤسسات الدولية (البنك الدولي – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والتي ركزت على التقييم البيئي ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وقد شهدت تلك التقارير الإشادة بجهود جمهورية مصر العربية في هذا الملف والتقدم الملموس الذي تحقق خلال الأعوام الماضية، والتى اشادت بوضع موضوعات النمو الاخضر على راس أولويات الاجندة السياسية في مصر ، كما تضمنت تلك التقارير عدداً من التوصيات التي ترسم خارطة طريق للدولة المصرية نحو تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.

الاثنين الموافق ١٥ يوليو الجارى:

" وزيرة البيئة تؤكد في كلمتها في منتدى العمل المناخي من أجل الانتقال الأخضر ومنخفض الكربون بالصين ان مصر تنتهج مسار استراتيجي لتحويل تحديات المناخ إلى فرص تنموية"

- أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تنتهج مسار استراتيجي لتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال خطة وطنية شاملة لجميع قطاعات التنمية في البلاد، حيث استعرضت الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، موضحة أن مصر في إطار التزامها بالمشاركة في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، قدمت ثلاثة بلاغات وطنية وتعمل حاليا في المرحلة النهائية من إصدار تقرير البلاغ الوطنى الرابع، وذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية في المنتدى الفرعي الموازي الثالث حول العمل المناخي من أجل البرنامج المؤقت للانتقال الأخضر ومنخفض الكربون وبالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون وإدارة المناخ العالمي، المنعقد في الصين.

الثلاثاء الموافق ١٦ يوليو الجارى :

" وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة لمناقشة الإجراءات الاستباقية لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء قبل بدء موسم حصاد الأرز، في اطار سلسلة اجتماعاتها التنسيقية للاستعداد لمواجهة موسم نوبات تلوث الهواء الحادة "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعقد اجتماعا تنسيقيًا، مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمناقشة الاستعدادت والإجراءات الاستباقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لهذا العام خريف ٢٠٢٤، وتحديد الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة وضمان فاعليتها ، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية إيجاد السبل المناسبة لتذليل التحديات التى تواجه أطراف المنظومة من المزارعين ومتعهدي قش الأرز والمستثمرين، إضافة إلى توزيع الأدوار والمسئوليات،والإجراءات المطلوبة لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة عند البدء فيها مع موسم الحصاد. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مع المزارعين لتشجيعهم على الحد من حرق المخلفات الزراعية، وتوعية متعهدي قش الأرز بآليات الاستفادة المثلى من القش، لضمان فاعلية منظومة الجمع والنقل والتخزين والتدوير بالمحافظات، بالإضافة إلي عقد ورش عمل مع المستثمرين لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على المعوقات التي تواجههم.وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد المحاور الأساسية لتنفيذ خطة مواجهة فترة نوبات تلوث الهواء الحادة 2024-2025، بمحافظات الدلتا خلال موسم حصاد قش الأرز، والتى تشمل محافظات (الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية) لافتة إلى انضمام محافظة أسيوط للمنظومة هذا العام ، حيث وأوضحت نتائج الرصد من خلال الأقمار الصناعية زيادة حرق حطب الذرة بتلك المحافظة. مشددة على ضرورة اتخاذ الوزارة عدد من الإجراءات الاستباقية قبل وأثناء السحابة لضمان نجاح المنظومة، حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال إدارة اللجنة العليا واللجان الفرعية ومجموعات العمل بالمحافظات، والعمل على تسهيل حصول المتعهدين على المعدات التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل ومحاور المرور على أماكن الأكثر حصادا للأرز، واتخاذ الإجراءات الفنية والمادية اللازمة لاستعدادات الفروع المركزية للوزارة.

" وزيرة البيئة تلتقى ومحافظ القاهرة لبحث عدد من الموضوعات ذات التعاون المشترك فى مجالات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهود التشجير بالمحافظة ، والتنسيق لتشكيل لجنة فنية تختص بوضع خطة متكاملة للتشجير داخل المحافظة.. وعدم قطع الاشجار او التقليم الجائر لها دون الرجوع إليها "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعقد اجتماعا موسعا مع الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهود التشجير بالمحافظة، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق المستمر مع محافظة القاهرة فيما يخص ملفى الإدارة المتكاملة للمخلفات والتشجير والتوسع فى المساحات الخضراء ، وكذلك أهمية تكثيف جهود وحدة المتابعة والرصد بالمحافظة ، من اجل المتابعة والمراقبة المستمرة لمنظومة المخلفات وعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها، وسرعة التعامل مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات، مؤكدة على ضرورة إهتمام شركات الخدمات البيئية المتعاقد معها بعمل تقارير دورية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية لتسهيل عملية متابعة أوضاع المنظومة فى أى وقت و لضمان تنظيم سير العمل بها، كما تم بحث المستهدفات خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية بالمنظومة.

" وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية لتنويع الاقتصاد من خلال الثروات المعدنية غير المستغلة بمصر، وذلك بمنتدى مصر للتعدين «EMF» فى نسخته الثالثه"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك في الجلسة الوزارية حول تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة في مصر، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد احمد كوجوك وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات منتدي مصر للتعدين «EMF» في نسخته الثالثة، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى كلمتها أن مؤتمر المناخCOP27 كان مثال حي لكيفية دمج البيئة والمناخ في مختلف القطاعات، حيث عكس صورة حقيقية لآلية التنسيق والتكامل الذى تم بين وزارات الحكومة المصرية، فتعد هذه النسخة من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي ضمت ١١ وزيرا من الحكومة المصرية المنظمة له من مختلف القطاعات. وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن التعامل مع البيئة والاستدامة في مصر ليس بمعزل عن باقي القطاعات، ولا يوجد اختيار بين البيئة والتنمية، فقد كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠١٩ باتباع مسار اجتماعي اقتصادي في عملية تغيير الحوار حول البيئة، وتم التركيز على مدخل المكاسب المشتركة لمختلف الأطراف، ومنها قطاع التعدين من خلال الاتجاه نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وفي قلبها الموارد المعدنية، لنسعى لتحقيق معادلة استخدامها بكفاءة بدون آثار سلبية على البيئة. وشددت وزيرة البيئة على استكمال الحكومة الجديدة للجهود السابقة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مشيرة الى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الثلاث سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي الاستكشاف والتشغيل والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرة أيضا إلى أهمية قطاع التعدين خلال الفترة القادمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط الدولة في التوسع الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، في ظل الإصلاحات في السياسات والإجراءات التي تجريها الدولة لتحقيق النمو الأخضر، مما يتطلب ان تكون مختلف مراحل التعدين تتماشى مع التحول الأخضر في مصر.

الاربعاء ١٧ يوليو الجارى:

" وزيرة البيئة بختام مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر ، تؤكد المشروع حول السياحة البيئية الي فرصة بيئية واستثمارية فريدة بحوكمة القطاعيين البيئي و السياحي ،وقدّم الموارد البيئية و التراثية بالمحميات كمنتج سياحي بمنظور عالمي "

- أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر يعد احد اهم المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له نظراً لما يحققه من ترابط بين البيئة و السياحة و الإنسان وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من خلال حوكمة القطاعين البيئي و السياحي وطرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى والذى يعد قطاع اقتصادي حيوى فى مصر وفرصة بيئية واستثمارية فريدة ،جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة للإعلان عن ختام مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر (MBDT) ،وعرض إنجازات المشروع على المستوى الوطني بما يدعم رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد اللواء خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء ،الدكتورة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والمهندسة دينا أبو طالب رئيس التسويق والاتصال الخارجي وفريق عمل البنك الاهلي المصري وعدد من سفراء الدول الاجنبية وممثلو المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة في صناعة السياحة بالإضافة الي عددا من مساعدى الوزيرة وممثلين من وسائل الإعلام المحلية والدولية.واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة استطاع ربط الأنشطة والممارسات السياحية للأفراد بالمحميات ولحماية البيئة وليس فقط بالمنشآت وهو ما انعكس علي خلق منتج سياحي بيئي بمستوى عالمي بالاضافة الي كونه استطاع احداث نقلة نوعية بالسياحة البيئية كمنتج سياحي بيئي مميز مع دمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين لحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد.

الجمعه ١٩ يوليو الجارى:

" البيئة تواصل رفع درجة الاستعداد واتخاذ تدابير مبكرة لكافة الجهات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز بمحافظة الشرقية"

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع درجة الاستعداد والعمل على إتخاذ تدابير مبكرة من شأنها الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلامياً بظاهرة "السحابة السوداء"، الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية "قش الأرز"، وعوادم المركبات، وانبعاثات المصانع المتوسطة والصغرى، بالتعاون مع كافة الوزارات والمحافظات المعنية، تواصل وزارة البيئة عقد سلسلة لقاءات وحوارات مجتمعية للأفراد الفاعلة فى منظومة قش الأرز، بالمحافظات المعنية بالمنظومة، حيث نظمت وزارة البيئة وتحت رعاية محافظ الشرقية إجتماعاً لمناقشة الإستعدادات وعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال خريف وشتاء ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بديوان عام محافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري، الممول من البنك الدولي.

السبت الموافق ٢٠ يوليو الجارى:

" وزيرة البيئة تبحث مع ممثلي مجموعة بيئة الإماراتية فرص التعاون في الاستثمار في إدارة المخلفات "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تلتقى وفد من مجموعة شركات بيئة الإماراتية الرائدة في مجال الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمي، لبحث فرص التعاون الواعدة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات لطاقة وإدارة المخلفات الطبية والزراعية، وقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الحكومة على دفع ملف الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال التعرف على مشكلات المستثمرين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي في التعاون بين وزارة البيئة ومجموعة بيئة الإماراتية يكمن في الحرص على بناء الثقة والحفاظ على نمو العلاقات المشتركة، خاصة في إطار دور وزارة البيئة كمنسق بين مختلف الوزارات والجهات المنفذة، وتولى مهمة إعداد حزم الفرص الواعدة وتذليل تحديات السياسات ، فهي مسئولة عن إجراءات إصلاح السياسات المعنية بالبيئة والمناخ والتي تتقدم على أساسها الدولة بطلب التمويل من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة، والتي تركز معظمها على اصلاحات سياسات المناخ والبيئة، حيث تنظر وزارة البيئة في تلك الإصلاحات وتأثيرها على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ، وتمكين إشراك القطاع الخاص والمواطنين ورفع الوعي، بما يدفع ملف المناخ على المستوى الوطني.