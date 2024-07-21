وزارة الدفاع السعودية: ليس لنا أي علاقة أو مشاركة في استهداف الحديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنّ المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة في اليمن، كما أنها لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت، حسبما أفادت "رويترز".

جاء ذلك عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا للحوثيين في منطقة ميناء الحديدة، غداة هجوم شنه الحوثيون بطائرة مسيّرة على تل أبيب.

من جهته، حذر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أن بلاده ستدافع عن نفسها بكل الوسائل.

وقال نتنياهو: "لدي رسالة لأعداء إسرائيل: لا تخطئوا سندافع عن أنفسنا بكل الوسائل على جميع الجهات وأي طرف يهاجمنا سيدفع ثمنًا باهظًا جدًا".

ومساء السبت، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يستخدم طريق إمداد رئيسيا لإيصال الأسلحة إلى اليمن، بدءًا بالمسيّرة التي استخدمت في الهجوم صباح الجمعة، بتل أبيب، وأكد أنّ الضربات نفذها الجيش بمفرده.