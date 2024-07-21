الرياضة

صراع ثلاثي لضم عمر الساعي.. وموقف الإسماعيلي من رحيل اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي تحرك للتعاقد مع عمر الساعي لاعب نادي الإسماعيلي، بشكل أولي وشفوي قبل التوجه بعرض رسمي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الإسماعيلي كان يرغب في رحيل الساعي إلى الدوريات العربية مقابل 2 مليون دولار ولكن لم يصله أي عروض".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي بعد ذلك قدم عرض شفوي بقيمة 20 مليون جنيه و3 لاعبين إعارة، ولكن الإسماعيلي رفض العرض وطلب على الأقل مليون و500 ألف دولار لسد أزماته المالية".

واختتم: "الزمالك عرض على الإسماعيلي، شراء اللاعب بالقسط وبيراميدز في الصورة عن طريق بعض الوسطاء للحصول على خدمات الساعي بالموسم الجديد".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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