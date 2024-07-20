وزارة الطيران المدني تؤكد على انتظاميه الحركة الجوية للرحلات الدولية بنسبه تصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 04:32 مساءً - في ضوء المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني للوقوف على مستجدات الأمور أولا بأول بشأن الأعطال التقنية التي تعرضت لها العديد من المطارات حول العالم وتأثيراتها على حركة الطيران المدني.

وفي هذا السياق،، تؤكد وزارة الطيران المدني على انتظاميه الحركة الجوية للرحلات الدولية بنسبه تصل إلى حوالى ٩٧% ، وذلك خلال مرحلتي السفر والعودة من وإلى مطار القاهرة الدولي، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطار القاهرة الدولي إلى ما يقرب من 126 رحلة بإجمالى 19,422 راكب ، كما استقبل مطار القاهرة الدولي 105 رحلة دولية كان على متنها 15,127 راكب، وذلك إعتبارًا من الدقيقة الأولى لليوم السبت وحتي الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم .