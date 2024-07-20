إصابة أربعة أشخاص وتوقف حركة قطارات جراء قصف روسي على خاركيف الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 04:32 مساءً - أعلنت السلطات الأوكرانية ، أن القوات الروسية هاجمت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، البنية التحتية للسكك الحديدية في منطقة خاركيف، مما أدى إلى تضرر المباني وعربات النقل وإصابة أربعة من عمال السكك الحديدية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شركة السكك الحديدية "أوكرازاليزنيتسيا" القول إنه بسبب الهجوم الروسي والأضرار التي لحقت بشبكة الاتصال، توقفت القطارات القادمة من كييف إلى خاركيف مؤقتا كما تأخرت قطارات "إنترسيتي" المتجهة إلى كراماتورسك.

وقالت الشركة: "سينتظر بعض الركاب قطاراتهم، بينما سيتم نقل آخرين بواسطة حافلات احتياطية للسرعة والراحة".

وكانت القوات الروسية قد شنت هجوما صاروخيا أمس على منطقة تشوهيف في خاركيف، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم طفل.