حصيلة إيرادات فيلم اللعب مع العيال منذ طرحه في السينما

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 04:32 مساءً - حقق فيلم الكوميديا "اللعب مع العيال"، للنجم محمد إمام إنجازًا، حيث تجاوزت إيراداته حاجز الـ 41 مليونا و877 ألف جنيه منذ إنطلاقه في السينمات.

يتميز فيلم "اللعب مع العيال" بقصته الشيقة والممتعة، ويشهد تعاونًا ناجحًا بين النجم محمد إمام والمخرج شريف عرفة، في أول تعاون يجمع بينهما.

ويستعرض الفيلم حكاية مدرس التاريخ الذي يُدعى "علام"، حيث يُنقل إلى إحدى المدارس في منطقة صحراوية ويواجه العديد من التحديات غير المتوقعة.

تأتي هذه الأخبار السارة بعد 26 عامًا من آخر تعاون بين والد محمد إمام، الفنان الكبير عادل إمام، والمخرج شريف عرفة، سبق للثنائي أن قدما سويًا خمسة أفلام ناجحة تشمل "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيرًا "النوم في العسل" عام 1997، والآن، يعود محمد إمام للعمل مع شريف عرفة في هذا الفيلم الذي يعتبر تحديًا جديدًا في مسيرتهما المهنية.