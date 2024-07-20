جوتيريش: إحالة رأي «العدل الدولية» حول احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين إلى الجمعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 04:32 مساءً - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه سيحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى الجمعية العامة، التي طلبت مشورة المحكمة.

وقال جوتيريش - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /السبت/ - "إن الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن"، مجددا التأكيد على ضرورة أن تعيد الأطراف الانخراط في المسار السياسي الذي تأخر كثيرا، نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية".

وأكد جوتيريش أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق، مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت بأن ممارسات إسرائيل وسياستها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويتعين انتهاؤه في أسرع وقت ممكن.