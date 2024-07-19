الرياضة

الأهلي آخر المتأهلين.. مواجهات دور الـ16 من كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أُسدِل الستار على منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024 بعد انتهاء والألومنيوم مساء اليوم. تمكن الأهلي من تحقيق فوز صعب على الألومنيوم بهدفٍ نظيف في اللقاء الذي جمعهما، بينما تأهل الزمالك بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 5-2 في مباراة أقيمت أمس الخميس.

مواجهات دور الـ16 من كأس مصر

الأهلي، بطل النسخة الماضية من البطولة بعد فوزه على الزمالك 2-1، يستعد للدفاع عن لقبه في الموسم الحالي.

تمكن 16 فريقًا من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر وهم: الأهلي، الزمالك، فاركو، طلائع الجيش، بيراميدز، أبو قير للأسمدة، مودرن سبورت، إنبي، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المصري، طلائع الجيش، الترسانة، سموحة، زد، سيراميكا كليوباترا.

وفيما يلي مباريات دور الـ16 من كأس مصر 2023-2024:

  • الأهلي ضد فاركو.
  • المصري ضد البنك الأهلي.
  • بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة.
  • الجونة ضد الترسانة.
  • الزمالك ضد طلائع الجيش.
  • الإسماعيلي ضد سموحة.
  • إنبي ضد مودرن سبورت.
  • زد ضد سيراميكا كليوباترا.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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