نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي آخر المتأهلين.. مواجهات دور الـ16 من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُسدِل الستار على منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024 بعد انتهاء مباراة الأهلي والألومنيوم مساء اليوم. تمكن الأهلي من تحقيق فوز صعب على الألومنيوم بهدفٍ نظيف في اللقاء الذي جمعهما، بينما تأهل الزمالك بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 5-2 في مباراة أقيمت أمس الخميس.

مواجهات دور الـ16 من كأس مصر

الأهلي، بطل النسخة الماضية من البطولة بعد فوزه على الزمالك 2-1، يستعد للدفاع عن لقبه في الموسم الحالي.

تمكن 16 فريقًا من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر وهم: الأهلي، الزمالك، فاركو، طلائع الجيش، بيراميدز، أبو قير للأسمدة، مودرن سبورت، إنبي، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المصري، طلائع الجيش، الترسانة، سموحة، زد، سيراميكا كليوباترا.

وفيما يلي مباريات دور الـ16 من كأس مصر 2023-2024: