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أحمد جودة - القاهرة -



أكد سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يرغب في معرفة مستوى الناشئين خلال الفترة الحالية لذلك يدفع بهم خلال المباريات.

سامح يوسف: عودة "فتوح" مهمة..والزمالك يحتاج لتدعيمات قبل السوبر الأفريقي



وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباريات كأس مصر خادعة والمفاجآت بها واردة".



وتابع: " لذلك جوميز دفع باللاعبين الأساسين وسعيد للغاية بعودة أحمد فتوح للمشاركة في المباريات لأنه لاعب مهم".



واختتم: "أداء الفريق كان جيد أمام بروكسي، نحتاج إلى بعض التدعيمات الهامة والثقة قبل مباراة السوبر الأفريقي".