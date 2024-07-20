إبراهيم عبدالخالق: الاعتماد على الناشئين مهم للفريق.. والزمالك يحتاج صفقات للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يدرك أهمية بطولة كأس مصر لذلك لعب بالتشكيل الأساسي أمام بروكسي.

عبدالخالق: الزمالك يدرك أهمية كأس مصر

وقال عبدالخالق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مقتنع بناشئين الزمالك".

وتابع: "الاعتماد على الناشئين أمر هام للغاية لمستقبل الفريق وسيوفر على النادي الملايين".

واختتم: "الزمالك يحتاج إلى صفقات مهمة جدا في الموسم المقبل مع بعض العناصر الشابة ولكن في الموسم القادم ستكون هناك منافسة على العديد من البطولات ويحتاج إلى لاعبين مميزين".