رد فعل مثير من محمد هاني بعد إحراز هدف فوز الأهلي على الألومنيوم

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نجم النادي الأهلي محمد هاني في إحراز هدف فوز فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع في شباك الألومنيوم.

رد فعل مثير من محمد هاني بعد إحراز هدف فوز الأهلي

وجلس هاني أرضًا بعد إحراز الهدف رافعًا يده للسماء، ولم يحتفل بالشكل المعتاد.

وأتبع اللاعب رد الفعل بالسجود على أرضية الملعب شاكرًا الله، ثم قبل "الدبلة" وأشار لزوجته.

ويتعرض هاني لفترة عصيبة، خاصة في ظل عدم اعتماد المدرب السويسري مارسيل كولر عليه في المباريات الأخيرة المارد الأحمر.

كان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسام أبو علي قد أهدر هدف التقدم للمارد الأحمر، والذي جاء من ركلة جزاء أقر بها حكم اللقاء في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي أمام الألومنيوم، بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.