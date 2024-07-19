نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منافس الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر بعد تجاوز الألومنيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فاركو في دور الـ16 من كأس مصر، بعدما فاز على نظيره الألومنيوم في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يواجه فاركو في دور الـ16 من كأس مصر

وفاز الأهلي على نظيره الألومنيوم بهدف نظيف، في مباراة صعبه أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات كأس مصر ومنها تأهل المارد الأحمر إلى دور الـ16 ليواجه فاركو.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وتقام المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ونجح محمد هاني ظهير أيمن الأهلي، في إحراز هدف فوز فريقه بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب البدل من الضائع سكنت شباك حارس الألومنيوم.