نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنشاء أول رابطة عامة لأطباء التغذية العلاجية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النقابة العامة للأطباء عن إنشاء رابطة أطباء التغذية العلاجية العامة في مصر، وهي أول رابطة عامة تنشأ بالنقابة. أجريت انتخابات الرابطة بمقر النقابة العامة للأطباء، بحضور أمين عام النقابة الدكتور محمد فريد حمدي، والأمين العام المساعد الدكتور خالد أمين، وعضوي مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور مايكل يوسف مقرر الروابط الطبية، والدكتور أحمد السيد مقرر لجنة الشباب.

أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتورة دعاء جنينة بمنصب رئيس رابطة أطباء التغذية العلاجية العامة، والدكتور مدحت العربي بمنصب نائب رئيس الرابطة، والدكتور أحمد سعيد عامر بمنصب مقرر الرابطة العامة. كما فاز بمقاعد الرابطة فوق السن الدكتور تامر سلوم، والدكتور محمود مصيلحي، والدكتور بيتر صفوت. وفاز بمقاعد تحت السن الدكتورة فاتن سلامة، والدكتورة أماني العوامي، والدكتور أحمد حسن.

يُذكر أن النقابة العامة للأطباء بدأت في عام 2019 تشكيل الروابط الفرعية للتخصصات الطبية المختلفة في المحافظات، وفي حال تكوين 5 روابط فرعية، يحق لهم إنشاء رابطة عامة بالنقابة العامة للأطباء. وتتمنى نقابة الأطباء التوفيق لجميع الروابط، مؤكدة أن تشكيل الروابط يعد إضافة إلى النشاط العلمي والاجتماعي للتخصصات المختلفة ودراسة المشاكل التي تواجه التخصص والعمل على حلها.