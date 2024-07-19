نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم مفتوح.. جهّز سيرتك الذاتية لوظيفة مدرب منتخب إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، عن فتح باب التقديم لخلافة غاريث ساوثغيت كمدرب للمنتخب الوطني.

وبعد 3 أيام من إعلان ساوثغيت أنه سيتنحى عن المنصب الذي شغله لمدة 8 سنوات، أعلن الاتحاد عن طلب مرشحين للتقدم لشغل الموقع، لكنه قال إنه حدد بالفعل "عددا" من البدلاء المحتملين.

وأضاف: "نشرف حاليا على عملية هادفة للغاية لتعيين المدرب الرئيسي التالي لفريق إنجلترا الأول للرجال".

وأشار إلى مواصفات المرشح المفضل، قائلا إن المدرب القادم لا بد أن تكون لديه "خبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، مع سجل حافل في تحقيق نتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز و/أو المسابقات الدولية الرائدة".

كما طرح الاتحاد الإنجليزي طموحاته ومتطلباته لهذا الدور، ومن بينها إنهاء انتظار إنجلترا منذ عقود للحصول على أول لقب لها منذ كأس العالم عام 1966.

وذكر أن جزءا من الوصف الوظيفي هو قيادة الفريق وتطويره "للفوز ببطولة كبرى والتصنيف باستمرار كأحد أفضل الفرق في العالم".

وأشار إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 2 أغسطس