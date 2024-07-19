الرياضة

مدافع ميلان ينتقل إلي الدوري البلجيكي

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أحمد جودة - القاهرة - أتم مسؤولو نادي اندرلخت البلجيكي التعاقد مع الصربي جان كارلو سيميتش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي أي سي ميلان الإيطالي  خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أندرلخت البلجيكي يتعاقد مع كارلو سيميتش

وأنتقل كارلو سيميتش إلي صفوف أندرلخت قادمًا من الميلان، بمقابل 3 مليون جنية أسترليني بالإضافة إلي وجود بند يسمح للفريق الإيطالي في الحصول علي 20% من قيمة عائد بيع اللاعب في المستقبل.

والجدير بالذكر أن المدافع الصربي انضم إلي الفريق الإيطالي قادمًا من شتوتجارت الألماني عام 2022 بمقابل 500 ألف يورو.

وشارك كارلو البالغ من العمر 18 عام، مع فريق الميلان "الشباب" الموسم الماضى، في 20 مباراة أحرز خلالهم هدف وحيد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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