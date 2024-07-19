أحمد جودة - القاهرة - أحمد فهمي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

حل الفنان أحمد فهمي ضيف برنامج "Gossips" الذي يتم عرضه عبر منصات السوشيال ميديا، وصرح أحمد فهمي عن المواصفات التي يتمنى أن يجدها في فتاة أحلامه وتحدث عن كواليس أعماله، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التاليه الاتيه ابرز تصريحات الفنان أحمد فهمي في برنامج Gossips.

الفنان أحمد فهمي



مواصفات فتاة أحلام الفنان أحمد فهمي

وقال الفنان أحمد فهمي عن فتاة أحلامه أثناء لقاءه في برنامج Gossips:

" أهم حاجة تبقى بتضحكني، وذكية وشكلها يبقى حلو، وبتضحك دي أهم حاجة، احنا هنقعد مع بعض كتير والشكل هتتعود عليه، ولما تتفرجوا كل يوم على حاجة تضحكوا عليها وتفهموا هزار بعض".



آخر أعمال الفنان أحمد فهمي في السينما

ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنان أحمد فهمي هو فيلم بعنوان "عصابة الماكس" والذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك لهذا العام الحالي 2024 إلى جانب عدة أفلام منافسة أخرى، وكانت تدور قصه فيلم عصابه الماكس حول "المكسيكي" الذي جسد شخصيته الفنان أحمد فهمي والذي يقوم بالعديد من عمليات الاحتيال والسرقة، ومن ثم يحدث تحول في الأحداث وتدور باقي أحداث العمل في اطار من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل فيلم عصابة الماكس

وشارك في بطولة فيلم عصابة الماكس كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد فهمي وهم: روبي، محمد أسامة (أوس أوس)، لبلبة، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، حاتم صلاح، وآخرين وبالإضافة إلى ضيوف الشرف والفيلم من تأليف كلًا من أمجد الشرقاوي ورامي علي والإخراج لـ حسام سليمان.