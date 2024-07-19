نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يوجه صدمة لـ إندريك في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، للانضمام إلى ريال مدريد في فترة سوق الانتقالات الصيفية، بناءًا على الاتفاق المبرم مع ناديه بالميراس.

ضعف فرص مشاركة إندريك بشكل متواصل مع ريال مدريد

يعد إندريك، ثاني صفقات ريال مدريد في فترة سوق الانتقالات الصيفية بعد ضم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية فأن مبابي قد يعطل مسيرة إندريك مع ريال مدريد، ويجعله يجلس فترات طويلة على دكة البدلاء.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إندريك في وجود مبابي لن يحصل على دقائق لعب بشكل متواصل ولكن مسؤولي ريال مدريد ليسوا في عجلة ويرون البرازيلي كرهان للمستقبل.

ويدرك إندريك أن الدقائق التي يمكن أن يحصل عليها ستكون نادرة ولكن ستتاح له الفرصة وفي أوقات أخرى قد يحتاج ريال مدريد للعب بـ4 مهاجمين.