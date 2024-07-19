قريبًا.. قناة مصر قرآن كريم تُطلق تطبيق المصحف المعلم بصوت الشيخ الحصري

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جدة - نرمين السيد - قناة مصر قرآن كريم
وأشار "منصور"، خلال تقديمه حلقة برنامج مع التلاوة، المُذاع عبر قناة الناس، اليوم الخميس، أن التطبيق يهدف إلى مساعدة الناس على تلاوة القرآن الكريم بطريقة صحيحة وبسيطة.
وتابع: "سيتم توفير متابعة تعليمية مباشرة عبر القناة لأولئك الذين يرغبون في تصحيح تلاوتهم للقرآن الكريم، نسأل الله أن يجعل هذا التطبيق خادمًا لكتابه، وأن يُعيننا وإياكم على السير في ركاب أهل القرآن، ونسأل الله أن يتم لنا ولكم الأمر على خير، وأن يجعل أيامنا مقضية في رضاه، وفي رحاب كتابه، ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
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