التحالف الوطني.. «أحسن صاحب» مبادرة عالمية سيتم تنفيذ أهدافها

وأضاف خلال لقائه مع قناة الحياة، اليوم الجمعة، أن التحالف الوطني أصبح مؤسسة رسمية، متابعا: "المسؤولية زادت، وهنشتغل بشكل كبير وهننطلق بشكل أكبر إن شاء الله".

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، أن هناك مبادرات أعمق وأكبر في الفترة المقبلة، متابعا: "في نوع من الاستمرارية وعدم فقد روح المبادرات".

وعن مبادرة مبادرة أحسن صاحب، قال: "المبادرة أصلا مبادرة عالمية وسيتم تنفيذ الأهداف العالمية وتمصيرها في مصر".