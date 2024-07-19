التحالف الوطني.. «أحسن صاحب» مبادرة عالمية سيتم تنفيذ أهدافها

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جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني
وأضاف خلال لقائه مع قناة الحياة، اليوم الجمعة، أن التحالف الوطني أصبح مؤسسة رسمية، متابعا: "المسؤولية زادت، وهنشتغل بشكل كبير وهننطلق بشكل أكبر إن شاء الله".
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، أن هناك مبادرات أعمق وأكبر في الفترة المقبلة، متابعا: "في نوع من الاستمرارية وعدم فقد روح المبادرات".
وعن مبادرة مبادرة أحسن صاحب، قال: "المبادرة أصلا مبادرة عالمية وسيتم تنفيذ الأهداف العالمية وتمصيرها في مصر".
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