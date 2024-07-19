أخبار مصرية

التحالف الوطني.. «أحسن صاحب» مبادرة عالمية سيتم تنفيذ أهدافها

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فهمى غالى 2024-07-19 21:05 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني

قال المهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إن التحالف الوطني للعمل التنموي، أطلق العديد من المبادرات العظيمة، مثل كتف في كتف وستر وعافية، وغيرها.

وأضاف خلال لقائه مع قناة الحياة، اليوم الجمعة، أن التحالف الوطني أصبح مؤسسة رسمية، متابعا: "المسؤولية زادت، وهنشتغل بشكل كبير وهننطلق بشكل أكبر إن شاء الله".

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، أن هناك مبادرات أعمق وأكبر في الفترة المقبلة، متابعا: "في نوع من الاستمرارية وعدم فقد روح المبادرات".

وعن مبادرة مبادرة أحسن صاحب، قال: "المبادرة أصلا مبادرة عالمية وسيتم تنفيذ الأهداف العالمية وتمصيرها في مصر".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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