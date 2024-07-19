روشتة مبادرة ابدأ لمواجهة تحديات صناعة الأجهزة المنزلية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ناقشت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التحديات في قطاع صناعة الأجهزة المنزلية.





وجاءت أولى ورش العمل، لمناقشة العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بهدف الوصول إلى توصيات لتعزيز نسب التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل التوريد، والعمل على تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي من خلال تطوير مناهج المدارس الفنية.

إضافة إلى تصميم البرامج التدريبية والتعليمية، وربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وذلك لعرضها على الوزرات والجهات المعنية بالحل كوزارة الصناعة، والحوار الوطني.

تأتي ورشة العمل في إطار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة نسب المكون المحلي الصناعات المختلفة.