حماس ترحب بموقف محكمة العدل الدولية وتطالب بإنهاء فوري للاحتلال الإسرائيلي

جدة - نرمين السيد - رحبت حركة حماس، اليوم الجمعة، بموقف محكمة العدل الدولية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وطالب حركة حماس بضرورة إنهاء فوري للاحـتلال الإسرائيلي. يذكر أن محكمة العدل الدولية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن إسرائيل تمارس التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

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