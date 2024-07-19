جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، إن هناك شهيدًا ومصابين في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن حركة حماس، رحبت اليوم، بموقف محكمة العدل الدولية، وطالب حركة حماس بضرورة إنهاء فوري للاحـتلال الإسرائيلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين بدير البلح وسط غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.