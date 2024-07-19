تعزيز دور مصر كوجهة تعليمية..منظومة متكاملة لجذب الطلاب الوافدين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - جامعة القاهرة

تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملف جذب الطلاب الوافدين أولوية في خطة العمل للمرحلة المقبلة، انطلاقا من سعي مصر لتقديم خدمة تعليمية متميزة تجعلها في مصاف الوجهات الجاذبة للراغبين في الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.





ويتناول الإنفوجراف التالي، تعزيز دور مصر كوجهة تعليمية في ضوء منظومة متكاملة لجذب الطلاب الوافدين: ومن المقرر إنشاء منصة إلكترونية للعلماء والخبراء والباحثين المصريين بالخارج، للاستفادة من جهودهم لبناء مناخ تعليمي بمستوى عالمي وبيئة عمل مماثلة للأنماط المميزة بالخارج، وذلك للحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج.

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