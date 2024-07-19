وسائل إعلام: إلغاء أكثر من 3000 رحلة جوية حول العالم نتيجة للعطل التقني

جدة - نرمين السيد - إلغاء أكثر من 3000 رحلة جوية

قالت فايننشال تايمز، اليوم الجمعة، إن هناك أكثر من 3000 رحلة جوية ألغيت حول العالم نتيجة للعطل التقني، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن بورصة لندن، أعلنت اليوم، إن خدمة نشر الأخبار تعود للعمل بعد انقطاعها جراء العطل التقني.

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