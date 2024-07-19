وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير الدكتور عبد العاطى أعرب خلال اللقاء عن التطلع لمزيد من التنسيق والتعاون على المستوى الملائم لحجم العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترات الأخيرة من تاريخ العلاقات بينهما.
وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد اهتمام مصر بتعزيز الأمن والاستقرار في الكونجو الديموقراطية، مشيرا إلى الدورات التدريبية التى تحرص مصر على تقديمها في هذا الصدد، وكذلك مشاركة مصر بكتيبتي شرطة في قوات الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونجو منذ بداية مهمة البعثة من أكثر من عشرين عاما، فضلا عن سعى مصر لاستمرار دعمها في مرحلة ما بعد مغادرة البعثة الأممية الجاري تنفيذها حاليا.
وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية، أكد مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونجو فى جهودها فى مكافحة الإرهاب، فضلا عن الاستمرار في تقديم كل أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعها مع مصر علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل، آخذا في الاعتبار أن الكونجو تحتل صدارة الدول الإفريقية المستفيدة من المساعدات وبرامج التعاون الفني التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومؤكدا اهتمام الشركات المصرية الكبري للاستثمار في الكونجو بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للكونجو.
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على الحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور الوثيق بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية لنظيرته من الكونغو الديمقراطية: نواصل دعمكم في مكافحة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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