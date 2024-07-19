بورصة لندن: خدمة نشر الأخبار تعود للعمل بعد انقطاعها جراء العطل التقني

جدة - نرمين السيد - أعلنت بورصة لندن، اليوم الجمعة، إن خدمة نشر الأخبار تعود للعمل بعد انقطاعها جراء العطل التقني، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن شركة فيديكس الأمريكية، قالت اليوم، إن شبكتها تضررت جراء العطل التقني العالمي، ومن الممكن تأخر تسليم بعض الطرود.

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