فيديكس الأمريكية: شبكتنا تضررت جراء العطل التقني وقد نتأخر في تسليم الطرود

جدة - نرمين السيد - فيديكس الأمريكية

قالت شركة فيديكس الأمريكية، اليوم الجمعة، إن شبكتها تضررت جراء العطل التقني العالمي، ومن الممكن تأخر تسليم بعض الطرود، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الجنرال باتريك رادير، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، قال إن الوزارة تابعت كل التقارير الصادرة بشأن التأثر التقني على المستوى التجاري والبرامج التي أثرت والعطل الفنية التي أثرت على كثير من القدرات الفنية.

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