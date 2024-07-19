نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من 12 ساعة.."حزب الله" ينفذ 12 عملية نوعية ضد إسرائيل ويتوعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد إسرائيل، مستخدما أسلحة متنوعة، وأكد تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:54 من بعد ظهر اليوم الجمعة، موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:23 من بعد ظهر اليوم الجمعة موقع رويسة القرن ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الجمعة منظومة فنيّة في موقع العبّاد بمسيّرة ‏هجومية انقضاضية أصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها". ‏

- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:10 من بعد ظهر اليوم الجمعة موقع المرج بقذائف ‏المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "ردا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا الاعتداء على بلدتي حولا ‌‏وبليدا استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

- "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين أمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، ‌‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة، ولأول مرة ثلاث مستعمرات جديدة ‏وهي: أبيريم ونيفيه زيف ومنوت، ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

- "ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين أمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة ولأول مرة مستعمرة "نيفيه زيف" ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا". ‏

- "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:13‌‌‏ من‎ ‎ظهر اليوم الجمعة ‏مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشارا لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا و"الفلق"، وحققوا إصابات مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‎عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة، موقع المطلة بقذائف ‏المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‌‏اليوم الجمعة انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ "بركان"، وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان". ‏

- "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الجمعة، موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ "وابل" الثقيل، وهو من صناعة مجاهدي المقاومة الاسلامية، ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه".‏

- "‏ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية وللمرة الأولى مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

جدير بالذكر أن "حزب الله" قصف اليوم، مستوطنات إسرائيلية للمرة الأولى، حيث أوضح في بياناته طبيعة رده، متوعدا بقصف مستوطنات جديدة أخرى عند أي اعتداء على المدنيين في لبنان.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة،، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة، مؤكدا أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي.

هذا وشدد "حزب الله" على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي على استعداد لشن هجوم مباغت وسريع على لبنان في أي لحظة.