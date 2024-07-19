نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة الشوباشي تكشف حقيقة تغيير ديانتها من أجل زواجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عن كواليس زواجها من علي الشوباشي والصراعات التي واجهتها بسبب اختلاف الديانة، وذلك خلال ظهورها في برنامج "أم العروسة مع شيرين قباني" تقديم الإعلامية شيرين قباني على قناة الحدث اليوم.

أوضحت "فريدة"، أنها أحبت علي الشوباشي لصفاته الشخصية ولم تتوقع أن يعجب بها نظرًا لاختلاف الطبقات الاجتماعية بينهما، مضيفة أن "علي" أعجب بصراحتها، وأن الإعجاب المتبادل بينهما تطور إلى حب حقيقي.

وأشارت فريدة، إلى أن بعد اعترافهما بحبهما، واجهت صراعات شديدة مع عائلتها بسبب اختلاف الديانة، وتعرضت لتهديدات من أهلها الذين اعتبروا زواجها من مسلم جريمة، قائلة: "بعد محاولات عديدة ورفض مستمر من عائلتي، هربت مع علي إلى المنصورة وتزوجنا بعقد زواج مدني، خاصة أنني كنت قاصرة عمري 19 عام"

تابعت، فريدة، قائلة::" وبرغم ذلك الصراعات مع أهلي استمرت حتى بعد الزواج، حيث وصلت التهديدات إلى حد استخدام السلاح".

واختتمت فريدة حديثها بتشجيع الفتيات على الزواج ممن يحبون بغض النظر عن اختلاف الديانة، مؤكدة أن الحب سمة جميلة تستحق النضال من أجلها.