نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الحكيم تعبر عن سعادتها بنجاح حفلها بدار الأوبر بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة ريهام عبدالحكيم، عن سعادتها الشديدة بنجاخ حفلها في دار الأوبرا بالإسكندرية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، والتي أقيمت تحت شعار “كامل العدد”.



ونشرت ريهام عبدالحكيم صور من الحفل عبر “إنستجرام” معلقة: «كنت سعيدة جدًا بالحفل وسط أهل اسكندرية الغاليين على قلبي في حفل كامل العدد، وشكرًا لكل القائمين على المهرجان الصيفي ودار الأوبرا المصرية».

مهرجان الأوبرا الصيفي

و تحيي الفنانة حنان ماضى وفرقتها حفلًا غنائيًا على مسرح أوبرا دمنهور، وتستمر فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي في الفترة من الخميس 18 يوليو حتى السبت 10 أغسطس، بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة بالإضافة إلى حفلات الواعدين بمركز تنمية المواهب التي تقدم مختلف ألوان الإبداع وتقام على ثلاثة مسارح هى: المكشوف، سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور.