نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدير أبو زيد: 'حفل كاظم الساهر أمس بمهرجان العلمين كان أسطوري' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هدير أبو زيد، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، من مدينة العلمين الجديدة، أن حفل الفنان الكبير كاظم الساهر أمس بمهرجان العلمين، كان حفلًا إسطوريًا، ولا يتكرر كثيرًا، مشيرًة إلى الإقبال الجماهيري الكبير من الجمهور العربي والمصري.

حفل كاظم الساهر

وأضافت قائلًة: « حفل كاظم الساهر شهد تفاعل كبير مع الجمهور، والجمهور كان يشدوا ويتغنى بالقصائد معه ويطلبون الأغنية مرة وأثنين، وكان فى حالة مزاجية عالية جدًا، وكان مستمتع جدًا مع الجماهير، وكانت ليلة خيالية مع القيصر كاظم الساهر، إحنا مكملين، كل يوم فيه جديد فى مهرجان العلمين، وكل يوم فيه مفاجئات بالمهرجان».

وتابعت: « النهاردة المتصدر للمشهد هو حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، فلها طلة طفولية وإبتسامة كلها براءة، ووقفتها على المسرح مختلفة، وتمتلك أدوات لا يمتلكها سوى ماجدة الرومي، وهذا هو سر إستمرارية نجومية ماجدة الرومي، وموسيقى ماجدة الرومي استمرت أمام ألوان كثيرة من الموسيقي المختلفة، وهو سر عشق الجمهور لها».

وأكملت: « يشارك حفل ماجدة الرومي الليلة الموسيقار العظيم، المعشوق من الجمهور المصري، وهو الموسيقار نادر عباسي، صاحب السيمفونية العظيمة، كما أن الإمكانيات الكبيرة الموجودة تؤهل هذة الحفلات أن تخرج بصورة مشرفة لهذة المدينة الرائعة».

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".



ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

