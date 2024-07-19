أخبار اليمن : "ثابتون مع غزة".. مسيرة مليونية بصنعاء

"ثابتون مع غزة".. مسيرة مليونية بصنعاءشهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، خروجاً مليونياً في مسيرة "ثابتون مع غزة رغم أنف كل عميل"، تأكيداً على الاستمرار في نصرة غزة، ومباركة للعملية النوعية للقوات المسلحة في منطقة يافا المحتلة.

وعبرت الحشود المليونية، عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العظيم والتاريخي، باستهداف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية منطقة "يافا" المحتلة، بالطائرة المسيرة الجديدة "يافا" والتي تجاوزت المنظومات الاعتراضية للعدو الصهيوني.

وطالبت القوات المسلحة اليمنية بالاستمرار في تصعيد العمليات النوعية وضرب الأهداف الهامة والحساسة للعدو الصهيوني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة نصرة لغزة والشعب الفلسطيني المظلوم.

ورددت الجماهير الشعارات المؤكدة على الاستمرار في التعبئة العامة والتحشيد لمواجهة قوى العدوان، ومواصلة الأنشطة والفعاليات الشعبية والخروج المليوني إلى الساحات دون كلل أو ملل، لنصرة غزة.

وأكدت صلابة موقف الشعب اليمني الثابت والمبدئي في مناصرة الشعب والمقاومة الفلسطينية ومساندتهم ودعمهم بكل الوسائل والخيارات الممكنة، والجهوزية العالية لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس حتى تحقيق النصر.

وخلال المسيرة، عبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عن الشكر والتقدير لجماهير الشعب اليمني التي لم تفارق الساحات منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وحتى اليوم، والذي يعبر عن مساندة الشعب اليمني لفلسطين بقلبه وماله ورجاله.

وأكد أنه كلما استمر العدو الصهيوني في جرائمه واعتداءاته، كلما تصاعدت وتطورت عمليات القوات المسلحة، وما العملية التي وصلت اليوم إلى عمق قراره إلا واحدة من هذه العمليات المتطورة والنوعية، وعلى العدو أن يراجع ما جاء في خطاب قائد الثورة من تحذيرات بأنه سيتم ضرب الأهداف الحساسة جدا للعدو.

ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى، كل الأنظمة في المنطقة للوقوف إلى جانب الشعب اليمني، في مساندة غزة وأبناء فلسطين، لأنه لن يكون هناك أي استقرار للشعوب العربية والإسلامية ولا لأنظمتها إلا بزوال الكيان المؤقت.

وقال "يجب أن نعي ونفهم أن لدينا عدو يستمر في الاعتداء والمؤامرات على بلداننا، وأن موقف اليمن المساند لفلسطين يأتي من منطلق إيماني وليس من أجل شيء آخر".

كما دعا دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي التي اعتدت على اليمن بأن عليهم أن يواجهوا الكيان الصهيوني بثلث القوة التي واجهوا بها اليمن.. وقال " وإذا كنتم لا تمتلكون الشجاعة التي كنتم تحملونها في مواجهة الشعب اليمني، فأعطونا تلك القوة ونحن سنفعّلها ضد العدو".

وأكد بيان صادر عن المسيرة، أن العدوان الإسرائيلي الهمجي الوحشي ما يزال يواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المسلم في قطاع غزة والضفة لـ 287 يوماً، في جرائم بشعة، ومجازر حشية بشكل يومي، في أكبر مأساة على وجه المعمورة، بمشاركة أمريكية وغربية، وتواطؤ وتآمر من قبل أنظمة النفاق العربية والإسلامية.

وذكر أن عدد المجازر الجماعية في قطاع غزة بلغ أكثر من ثلاثة آلاف و447 مجزرة، وبلغ عدد الشهداء والمفقودين والجرحى والأسرى أكثر من 154 ألفا، والتي تعد جريمة القرن ومظلومية العصر، ومن الخزي والعار أن تحدث هذه الجرائم في محيط عربي إسلامي، ودول مجاورة تمتلك أموالاً هائلة وإمكانات ضخمة لا تكتفي بالتخاذل بل تتجه لمد العدو الإسرائيلي بكل احتياجاته عبر جسر بري، في نفاق واضح وخيانة لله وللمسلمين وللأمة.

وأكد أنه وانطلاقا من الإيمان بالله والانتماء للإسلام واستشعاراً للمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية يستمر الشعب اليمني في خروجه الأسبوعي دون كلل ولا ملل ولا تراجع بثبات على موقف الحق ضد أعداء الله وأعداء المجتمع البشري، ووفاءً مع الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء.

وحيا استمرار صمود المجاهدين في غزة الذي فاق كل التوقعات وأفشل كل مخططات ومؤامرات الأعداء وعملائهم، كما حيا ثبات الشعب الفلسطيني، مشيداً بوعيه الذي أفشل مخططات العدو التحريضية ضد المجاهدين، رغم معاناته الكبيرة.

وأكد البيان، للشعب الفلسطيني ومجاهديه، أن الشعب اليمني لن يألوا جهداً في مناصرتهم، ولن يتراجع أبداً عن موقفه الإيماني المبدئي في التمسك بالقضية الفلسطينية شعباً وأرضا ومقدسات، وسيواصل إسناده لهم، وسيبقى حاضرا في الساحات بمختلف الأنشطة والفعاليات، وبالتعبئة والمقاطعة والتبرع، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.

وأشاد بما حققته القوات المسلحة اليمنية من إنجازات وانتصارات في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، في إطار عملياتها المستمرة والمتصاعدة التي ضربت عاصمة العدو الإسرائيلي وحاصرته ومعه الأمريكي والبريطاني، وألحقت بهم خسائر اقتصادية فادحة إلى درجة أن يعلن العدو الإسرائيلي إفلاس ميناء أم الرشراش وإغلاق عشرات الآلاف من الشركات التجارية.

وأوضح أن تلك العمليات حطمت رمز القوة الأمريكية المتمثل في حاملة الطائرات "ايزنهاور" والتي ما زال أصداء ضربها وفشلها وفرارها يتردد في مراكز الدراسات والأبحاث ووسائل الإعلام العالمية حتى الآن.

وأشاد البيان، باستمرار جبهات الاسناد التي أثبتت فاعليتها، وفرضت معادلة جديدة في غاية الأهمية، وأفشلت سعي العدو الإسرائيلي للتفرد بالشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، والمتمثلة بجبهة حزب الله الكبرى الساخنة المؤثرة على العدو، وجبهة المقاومة الإسلامية في العراق.. مباركا استمرار العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية مع المقاومة الإسلامية العراقية.

وخاطب النظام السعودي قارون العصر وقرن الشيطان، "لقد سمعتم وسمع كل العالم، هتافات جماهير الشعب اليمني الذين خرجوا الأسبوع الماضي بالملايين، ووصل صدى هتافاتهم التي تحمل تحذيرا جادا إلى القارات السبع".

وأكد أن على النظام السعودي أن يصغي لتحذيرات قائد الثورة الذي فوضه الشعب اليمني، وأن يأخذها على محمل الجد، ويكف عن موقفه النفاقي الباطل ومساره الخاطئ العدواني المناصر لأمريكا وإسرائيل والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، لأنه بهذا يضحي بمستقبله واقتصاده طاعة لأمريكا وخدمة لإسرائيل وستكون العواقب خطيرة عليه في الدنيا والآخرة.

كما أشاد بيان المسيرة، باستمرار المظاهرات التي خرجت في المغرب والأردن وتونس، وفي مختلف بلدان العالم، ودعا لاستمرارها.. معرباً عن الأسف للحالة الرسمية المتخاذلة في العالم العربي والإسلامي التي تقف موقف المتفرج والمتبلد تجاه ما يحدث في غزة.

ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى أن تقف موقف الحق وتتحرك بجد ومصداقية لمناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه بكل الوسائل المتاحة وبالمقاطعة الاقتصادية للأعداء.