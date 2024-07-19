أخبار اليمن : صنعاء تقصف تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة

صنعاء تقصف تل أبيب بطائرة مسيرة جديدةأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب، مؤكدة أن منطقة يافا غير آمنة وستكون هدفا أساسياً في مرمى أسلحتها.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكريةً نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب.

وذكر البيان أن العملية نُفذت بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها "يافا" قادرةٍ على تجاوزِ المنظوماتِ الاعتراضيةِ للعدوِّ ولا تستطيعُ الراداراتُ اكتشافَها، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.