«العطل التقني العالمي» يضرب أسهم فيسبوك ومايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - شهدت أسهم شركة "فيسبوك" انخفاضًا حادًا اليوم، الجمعة، بعد الانقطاع الكبير في الخدمات الإلكترونية، ما أثر على الشركات في جميع أنحاء العالم.





وانخفضت أسهم "فيسبوك"، التي تصنع برمجيات لمساعدة الشركات على إدارة أمنها في بيئات تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 20% في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة. كما انخفضت أسهم مايكروسوفت، التي أبلغت أيضًا عن مشكلات تؤثر على خدماتها السحابية ومجموعة من التطبيقات، بنسبة 2.5% في تداولات ما قبل السوق. توقفت العديد من المواقع الإلكترونية المختلفة، صباح الجمعة، مع توقف الطائرات وتوقف البث التلفزيوني، وسط انقطاع كبير مستمر في تكنولوجيا المعلومات.

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