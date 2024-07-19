نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عرض مسرحية الشهرة في مهرجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مسرحية الشهرة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية الذي يقام حاليًا في مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل.

تفاصيل مسرحية الشهرة

وتدور أحداث مسرحية الشهرة حول قصة مجموعة من الشباب الموهوبين ورحلة صعودهم إلى عالم النجومية، وما يحدث خلالها من صراعات ومواجهة تحديات حتى يتم تحقيق الأحلام فى نهاية المطاف.

وتنتمي مسرحية الشهرة التى تنتمى إلى النوعية الغنائية الرومانسية الكوميدية، بمشاركة مجموعة من النجوم الشباب، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الذى انطلق يوم 11 من شهر يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليالِ أيام الخميس 1 والجمعة 2 والسبت 3 أغسطس المقبل.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.