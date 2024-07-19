أحمد جودة - القاهرة - أحمد العوضي يشوق جمهوره لمسلسله الجديد في رمضان المقبل: "أقوى من حق عرب"

حرص الفنان أحمد العوضي على تشويق جمهوره لمسلسله الجديد، حيث كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي يستعد له وذلك للعرض في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2025، وقد جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"

حيث قام ببث مباشر أوضح من خلاله تفاصيل مسلسله الجديد، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بمسلسل أحمد العوضي الجديد.

الفنان أحمد العوضي



تفاصيل مسلسل أحمد العوضي الجديد

وقال الفنان أحمد العوضي خلال البث المباشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":

"مسلسلى الجديد شعبي وصعيدى، مسلسل طرش، إنسى حق عرب وإنسى الكلام الفاضي ده، السنة الجاية القهاوى في مصر هتتدغدغ أكتر من عرب السويكي".



آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان أحمد العوضي هو مسلسل "حق عرب" والذي قدم من خلاله شخصية عرب السويكي، ونال المسلسل نصيبًا كبيرًا من متابعة الجمهور أثناء عرض المسلسل في شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وكان واحد من أبرز المسلسلات المنافسة في موسم دراما رمضان لهذا العام.



أبطال وصناع مسلسل حق عرب

شارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.