هل سيترك أوناحي مارسيليا ويتوجه إلي الدوري القطري؟

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت العديد من الصحف الفرنسية خبرا عن مغادرة اللاعب المغربي عز الدين أوناحي نادي مارسيليا قبل بدأ الموسم الجديد.

هل ينتقل سيترك أوناحي إلى الدوري القطري

و ارتبط اسم اللاعب بنادي السد القطري الذي اقترب من إقناع اللاعب بالإنضمام إلي صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن أوناحي لا يتدرب مع الفريق الفرنسي وإنما يتدرب منفردا علي الملاعب الفرعية للنادي.

وأكدت المصادر أن اصرار اللاعب علي المغادرة جاء بعد إبلاغ دي زيربي المدير الفني الجديد لنادي مارسيليا عدم الإعتماد المغربي الموسم الجديد.

وكشف المدرب الإيطالي عن عدد من الأسماء التي لا يريدها الموسم المقبل ك "ب أو لوبيز، وتشانسيل مبيمبا، وصامويل جيغو، وجوردان فيرتو، وكونراد دي لا فوينطي، وجوردان أمافي،بالإضافة إلي جيفري كوندوغبيا وعز الدين أوناحي.

ويسعي المدرب الإيطالي لبداية موسم قوية مع الفريق الفرنسي وتحقيق نتائج إيجابية علي خلفية أدائه مع فريقه السابق برايتون الإنجليزي والتعاقد مع اللاعبيين المناسبين لأداء هذه المهمة.