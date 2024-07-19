ليفربول يراقب نجم منتخب فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة - يضع مسؤولو ليفربول، نجم خط وسط منتخب فرنسا كأحد الأهداف المحتملة لتدعيم صفوف الفريق.

احتل ليفربول المركز الثالث في الموسم الماضي، ويستعد للعودة إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب موسم.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني أعلن عن رحيله بعد رحلة دامت 8 مواسم، حقق فيها 7 بطولات، وتم تعيين اروني سلوت على رأس العارضة الفنية.

رابيو على أجندة ليفربول الصيفية

يعمل ليفربول على تدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية، ومنهم رابيو نجم منتخب فرنسا ويوفنتوس السابق، لضمه لصفوف الفريق.

أوضح الصحفي الفريدو بدريولا بأن إدارة النادي تواصلت مع اللاعب ووالدته، وينتظر ردهم بشأن العرض المبدئي.