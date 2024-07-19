نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية الشوط الأول.. التعادل السلبي يحكم بين الأهلي والألومنيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل احداث الشوط الأول من مباراة الاهلي أمام الألومنيوم وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وحكام التعادل السلبي الشوط الأول بين الفريقين في غياب الفرص بين الفريقين.

وحاول الأهلي خطف هدف الهدف الأول بفرصة وحيدة إلا أنها جانبت الشباك ليكون التعادل السلبي سيد الموقف ويكون الحسم في الشوط الثاني.



تشكيل النادي الاهلي



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.