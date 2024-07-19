إن بي سي: عائلة بايدن تناقش خطة محتملة لإمكانية انسحابه من السباق الرئاسي

ذكرت شبكة "إن بي سي"، أنّ عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش خطة محتملة لإمكانية انسحابه من السباق الرئاسي.





في مقابلة مع قناة "بي إي تي"، قال "بايدن"، إنه سيعيد تقييم ما إذا كان سيبقى في السباق الرئاسي ويفكر في الانسحاب "إذا أخبره الطبيب بشكل مباشر أنه يعاني حالة تجعل ذلك ضروريًا".

ووفقًا لـموقع القاهرة الإخبارية نقلا"أسوشيتد برس"، لدى بايدن حق الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية وفك تعهد المندوبين بالالتزام بالتصويت له خلال المؤتمر، وفي حالة انسحابه سيكون لهؤلاء المندوبين الحرية في التصويت لمن يختارونه.