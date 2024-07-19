كأس مصر.. محمد هاني يحرز هدف التقدم لـ الأهلي أمام الألومنيوم

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نجم النادي الأهلي محمد هاني في إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع في شباك الألومنيوم.

محمد هاني يحرز هدف التقدم لـ الأهلي أمام الألومنيوم

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسام أبو علي قد أهدر هدف التقدم للمارد الأحمر، والذي جاء من ركلة جزاء أقر بها حكم اللقاء في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.

وكان قد انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي أمام الألومنيوم، بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.