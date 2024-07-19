«التعليم» تكشف حقيقة إلغاء إجازة السبت بالعام الدراسي الجديد

جدة - نرمين السيد - شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات من الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء إجازة يوم السبت للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.





وأوضح المتحدث الرسمي أن ما يتم ترديده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء إجازة يوم السبت، جاء في إطار مقترحات قدمتها بعض الإدارات التعليمية، التي عقد الدكتور محمد عبداللطيف، جلسات نقاش معها خلال الأيام الماضية. وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم، تسعى لوضع آليات مناسبة لطبيعة كل إدارة تعليمية على حده، لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية وليس على مستوى كافة المديريات التعليمية.

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