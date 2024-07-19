مراسل القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تستهدف غربى مخيم النصيرات فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 11:26 مساءً - قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إنه قبل قليل استهدفت المدفعية الاسرائيلية مجموعة من المواطنين في المنطقة الغربية لمخيم النصيرات، وتحديدا قرب جسر وادي غزة على الطريق الساحل مما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحافظة الوسطى منذ صبيحة هذا اليوم وهي تتعرض إلى غارات عنيفة ومتتالية من الطائرات الحربية الإسرائيلية ومن المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن استهداف معظم مخيمات هذه المحافظة الوسطى بدءًا من مخيم النصيرات التي استهدفت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المنازل التي تعود لعائلة ياسين وآخر لعائلة أبوشكيان وعائلة الطويل وفي مخيم البريج استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا يعود لعائلة أبو حامد وعائلة سلامة.

وفي المغازي استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا يعود لعائلة أبومزيد، وفي منطقة الزوايد استهدفت بركسات ومصانع على طريق صلاح الدين الرئيسي، واستهدفت مجموعة من الأراضي الزراعية ومجموعة من المواطنين في مخيم الزوايدة.

وأكد أن هذه الاستهدافات المتتالية والمتكررة أودت بحياة ما يزيد على 25 شهيدا فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة.