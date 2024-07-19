أجواء جميلة وتطور ملحوظ عن العام الماضى.. قناة "CBC" ترصد ردود فعل زوار مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 11:26 مساءً - كشف تقرير عرضه برنامج "العالم في العلمين" عبر قناة "CBC"، ردود فعل إحدى الأسر المصرية خلال زيارة مهرجان العلمين.

وقال أحد الزوار، إنه زار المهرجان العام الماضي، ولكن هذا العام الزوار أكثر وهناك تطور كبير عن العام الماضي، مردفا: "جايين نستمتع بالأجواء الجميلة".

وأضاف أخر: "الجو جميل جدا، ، بينما ذكرت زائرة أخرى: "أنصح أصحابي يجوا هنا لأن المكان رائع جدا والناس لطيفة وكل حاجة جميلة جدا".

وواصلت إحدى الزائرات: "العلمين جميلة جدا وفي تقدم عن السنة اللي فاتت، وإقبال كبير جدا عن السنة اللي فاتت، والجو رائع وأنصح الناس تشوف حتة من بلدها، وحاجة جميلة جدا".



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.